Санкции срывают план по борьбе с грязью на дорогах Екатеринбурга

В 2022 году мэрия хотела отремонтировать 21 комбинированную машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные странами Запада в ответ на спецоперацию РФ на Украине, неожиданно коснулись одного из проектов по уборке города, который реализуют власти Екатеринбурга. Речь идет о большом капремонте «КАМАЗов», находящихся на балансе дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ).

Мэр Алексей Орлов подробно рассказывал о нем в декабре 2021-го. Тогда в Екатеринбург вернулись первые «КАМАЗы», отремонтированные в рамках контракта с компанией «Кориб» (базируется в Татарстане). Градоначальник говорил, что, капитально ремонтируя «КАМАЗы», мэрия сможет решить проблему изношенной уборочной техники, причем с экономией — ведь в таком случае не надо закупать большое количество новых машин.

«Сейчас ремонт „КАМАЗов“ партнерами из Татарстана приостановлен. Насколько я понял их объяснение, они работают с комплектующими от [немецкой фирмы] Bosh, а она приостанавливает работу в России», — поделился источник в мэрии. Отвечая на вопрос, будет ли найден выход из этой ситуации, второй собеседник сказал: «Любое [другое] предприятие может заявиться на конкурс [по ремонту „КАМАЗов“] и выиграть его. Но сейчас у всех одна беда — стоимость работ выросла (причем неизвестно в каком размере), и что по запчастям — непонятно». В пресс-службе горадминистрации и в компании «Кориб» обещали предоставить комментарий по теме позднее.

При этом 79 единиц новой техники, которую власти Екатеринбурга совместно с областью закупают для ДЭУ по программе лизинга, прибудет в Екатеринбург в срок. То есть до 15 апреля, уточнил один из собеседников.

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