По словам Алексея Орлова, с современным трактором можно было бы нормально следить за парками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как обойти ограничения на закупку иностранной коммунальной техники. Об этом он рассказал своим подчиненным во время презентации финского уборочного трактора Wille на площадке дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Верх-Исетского района. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU.

Wille предоставила трактор екатеринбургским коммунальщикам на тестдрайв до февраля. Орлову машина понравилась. «Надо купить для „Зеленстроя“ (МБУ, обслуживает парки — прим. URA.RU)», — сказал он. Стоимость машины — 12,5 миллиона рублей. Первый вице-мэр Игорь Сутягин и замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин напомнили шефу, что приобретение техники за рубежом нужно согласовывать с Минпромторгом РФ (говорят, у ведомства есть реестры с допустимыми поставщиками). «Есть ведь разница между новой техникой и б/у. Я подскажу [лазейку]», — ответил Орлов (цитата приведена не дословно).

«[Трактор Wille] это мечта — коммунальщика, любого муниципалитета. Техника недешевая, но у нее межремонтный период гораздо больше, чем у отечественной. Она очень маневренная. Я считаю, что такая техника незаменима для содержания в зимний период наших парков. Мы сейчас с коллегами уже обсуждали возможность приобретения хотя бы одной единицы техники для „Зеленстроя“», — сказал Орлов уже во время пресс-подхода.

Также сегодня ему показали капитально отремонтированный КАМАЗ, который отдадут в ДЭУ Железнодорожного района. В субботу приедет еще один — для Верх-Исетского ДЭУ. Этих машин недостаточно для существенного повышения качества уборки города. Поэтому в следующем году власти модернизируют по три машины в каждом ДЭУ — финансирование найдено, анонсировал мэр.

Трактор Wille, идеей покупки которого загорелся мэр Фото: корреспондент URA.RU