Глава Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как обойти ограничения на закупку иностранной коммунальной техники. Об этом он рассказал своим подчиненным во время презентации финского уборочного трактора Wille на площадке дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Верх-Исетского района. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU.
Wille предоставила трактор екатеринбургским коммунальщикам на тестдрайв до февраля. Орлову машина понравилась. «Надо купить для „Зеленстроя“ (МБУ, обслуживает парки — прим. URA.RU)», — сказал он. Стоимость машины — 12,5 миллиона рублей. Первый вице-мэр Игорь Сутягин и замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин напомнили шефу, что приобретение техники за рубежом нужно согласовывать с Минпромторгом РФ (говорят, у ведомства есть реестры с допустимыми поставщиками). «Есть ведь разница между новой техникой и б/у. Я подскажу [лазейку]», — ответил Орлов (цитата приведена не дословно).
«[Трактор Wille] это мечта — коммунальщика, любого муниципалитета. Техника недешевая, но у нее межремонтный период гораздо больше, чем у отечественной. Она очень маневренная. Я считаю, что такая техника незаменима для содержания в зимний период наших парков. Мы сейчас с коллегами уже обсуждали возможность приобретения хотя бы одной единицы техники для „Зеленстроя“», — сказал Орлов уже во время пресс-подхода.
Также сегодня ему показали капитально отремонтированный КАМАЗ, который отдадут в ДЭУ Железнодорожного района. В субботу приедет еще один — для Верх-Исетского ДЭУ. Этих машин недостаточно для существенного повышения качества уборки города. Поэтому в следующем году власти модернизируют по три машины в каждом ДЭУ — финансирование найдено, анонсировал мэр.
Трактор Wille, идеей покупки которого загорелся мэр
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как обойти ограничения на закупку иностранной коммунальной техники. Об этом он рассказал своим подчиненным во время презентации финского уборочного трактора Wille на площадке дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Верх-Исетского района. Свидетелем диалога стал корреспондент URA.RU. Wille предоставила трактор екатеринбургским коммунальщикам на тестдрайв до февраля. Орлову машина понравилась. «Надо купить для „Зеленстроя“ (МБУ, обслуживает парки — прим. URA.RU)», — сказал он. Стоимость машины — 12,5 миллиона рублей. Первый вице-мэр Игорь Сутягин и замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин напомнили шефу, что приобретение техники за рубежом нужно согласовывать с Минпромторгом РФ (говорят, у ведомства есть реестры с допустимыми поставщиками). «Есть ведь разница между новой техникой и б/у. Я подскажу [лазейку]», — ответил Орлов (цитата приведена не дословно). «[Трактор Wille] это мечта — коммунальщика, любого муниципалитета. Техника недешевая, но у нее межремонтный период гораздо больше, чем у отечественной. Она очень маневренная. Я считаю, что такая техника незаменима для содержания в зимний период наших парков. Мы сейчас с коллегами уже обсуждали возможность приобретения хотя бы одной единицы техники для „Зеленстроя“», — сказал Орлов уже во время пресс-подхода. Также сегодня ему показали капитально отремонтированный КАМАЗ, который отдадут в ДЭУ Железнодорожного района. В субботу приедет еще один — для Верх-Исетского ДЭУ. Этих машин недостаточно для существенного повышения качества уборки города. Поэтому в следующем году власти модернизируют по три машины в каждом ДЭУ — финансирование найдено, анонсировал мэр.