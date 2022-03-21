Политолог раскрыл истинное отношение европейцев к России и НАТО

21 марта 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Жители Европы хорошо относятся к России и не поддерживают действия НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители стран Европы хорошо относятся к России и не поддерживают действий НАТО. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Ранее, по данным сайта 902.gr, активисты устроили в Греции акцию против захода корабля НАТО в порт Пирей. Граждане забросали фрегат красной краской. В Болгарии и в Италии, по данным telegram-канала «ВЗГЛЯД.РУ», прошли протесты против НАТО и поставок оружия на Украину. А итальянский художник Йорит написал на стене Технико-индустриального института в Неаполе фреску с изображением русского писателя Достоевского. «Люди в Европе хорошо относятся к России. Там есть отдельные русофобы и их часто показывают в СМИ, поэтому складывается общее впечатление, что все такие, но это не так. А то, что люди выходят на акции, митингуют, это в первую очередь отражение их внутреннего политического мира. Например, члена НАТО Грецию, которая конфликтует с Турцией по поводу Кипра, заставляют присоединяться к санкциям против России, а члена НАТО Турцию нет. В итоге у греков возникает вопрос, почему россияне не поедут отдыхать в Грецию, и не дадут стране заработать, а в Турцию проедут», — объяснил Марат Баширов. В беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что жителям стран Европы не нравится политика НАТО, которые не идут по пути сдерживания каких-либо конфликтов. «Европа не поддерживает действий военно-политической организации, которая существует почти 70 лет ради того, чтобы обеспечивать в первую очередь безопасность европейских государств с точки зрения сохранения баланса отношений интересов, дабы не доводить до каких-то критических конфликтов. Сегодня мы видим ситуацию прямо противоположную. То есть та история, которая сегодня происходит на Украине лежит в зоне ответственности НАТО», — подчеркнул он. По словам Мартынова, именно НАТО и отдельные ее члены сделали все, чтобы превратить Украину в ультранацисткую страну. «Именно эта организация и отдельные ее члены сделали все, чтобы превратить спокойное и крупное восточно-европейское государство на пост-советском пространстве в милитаризованную, ультранацисткую опасную историю, которая 8 лет смердит войной в центре Европы, поставляя в ЕС разнообразных ультранационалистов и прочих асоциальных элементов. Россия в одиночку пытается это остановить, а все вокруг не дают России это сделать», — подытожил политолог. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. По словам главы государства, спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители стран Европы хорошо относятся к России и не поддерживают действий НАТО. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Ранее, по данным сайта 902.gr, активисты устроили в Греции акцию против захода корабля НАТО в порт Пирей. Граждане забросали фрегат красной краской. В Болгарии и в Италии, по данным telegram-канала «ВЗГЛЯД.РУ», прошли протесты против НАТО и поставок оружия на Украину. А итальянский художник Йорит написал на стене Технико-индустриального института в Неаполе фреску с изображением русского писателя Достоевского. «Люди в Европе хорошо относятся к России. Там есть отдельные русофобы и их часто показывают в СМИ, поэтому складывается общее впечатление, что все такие, но это не так. А то, что люди выходят на акции, митингуют, это в первую очередь отражение их внутреннего политического мира. Например, члена НАТО Грецию, которая конфликтует с Турцией по поводу Кипра, заставляют присоединяться к санкциям против России, а члена НАТО Турцию нет. В итоге у греков возникает вопрос, почему россияне не поедут отдыхать в Грецию, и не дадут стране заработать, а в Турцию проедут», — объяснил Марат Баширов. В беседе с URA.RU директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавил, что жителям стран Европы не нравится политика НАТО, которые не идут по пути сдерживания каких-либо конфликтов. «Европа не поддерживает действий военно-политической организации, которая существует почти 70 лет ради того, чтобы обеспечивать в первую очередь безопасность европейских государств с точки зрения сохранения баланса отношений интересов, дабы не доводить до каких-то критических конфликтов. Сегодня мы видим ситуацию прямо противоположную. То есть та история, которая сегодня происходит на Украине лежит в зоне ответственности НАТО», — подчеркнул он. По словам Мартынова, именно НАТО и отдельные ее члены сделали все, чтобы превратить Украину в ультранацисткую страну. «Именно эта организация и отдельные ее члены сделали все, чтобы превратить спокойное и крупное восточно-европейское государство на пост-советском пространстве в милитаризованную, ультранацисткую опасную историю, которая 8 лет смердит войной в центре Европы, поставляя в ЕС разнообразных ультранационалистов и прочих асоциальных элементов. Россия в одиночку пытается это остановить, а все вокруг не дают России это сделать», — подытожил политолог. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. По словам главы государства, спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение».