Мэрия Перми объявила о кратном удорожании проекта к 300-летию

Стоимость ремонта главной городской улицы выросла в пять раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Перми расторгла контракт на ремонт ул. Ленина в краевой столице из-за значительного роста цен на материалы. Стоимость работ в 2021 году оценивалась в 500 млн рублей, сейчас она составляет 1,9 млрд рублей, сообщил на заседании краевого оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми глава города Алексей Демкин. Трансляция мероприятия проводилась в youtube-канале «Пермский край».

«К сожалению, заключенный ранее контракт был расторгнут по причине значительного удорожания стоимости материалов. Стоимость заключенного контракта составляла 550 млн рублей. Итоговая стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей», — заявил Алексей Демкин. Из них 600 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт сетей наружного освещения, 826 млн рублей — на ремонт участка дороги в Ленинском районе Перми, 474 млн рублей — участка в Дзержинском районе.

Алексей Демкин сообщил, что «дополнительная потребность в финансировании, рассчитанная в условиях 2023 года, предусмотрена в бюджете Перми на мартовском заседании городской думы». Это порядка 400 млн рублей. На заседании заксобрания 17 марта на ремонт улицы Ленина было выделено еще 787 млн рублей из краевого бюджета.