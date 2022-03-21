Мэрия Перми объявила о кратном удорожании проекта к 300-летию

Администрация Перми расторгла контракт на ремонт ул. Ленина в краевой столице из-за значительного роста цен на материалы. Стоимость работ в 2021 году оценивалась в 500 млн рублей, сейчас она составляет 1,9 млрд рублей, сообщил на заседании краевого оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми глава города Алексей Демкин. Трансляция мероприятия проводилась в youtube-канале «Пермский край».
«К сожалению, заключенный ранее контракт был расторгнут по причине значительного удорожания стоимости материалов. Стоимость заключенного контракта составляла 550 млн рублей. Итоговая стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей», — заявил Алексей Демкин. Из них 600 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт сетей наружного освещения, 826 млн рублей — на ремонт участка дороги в Ленинском районе Перми, 474 млн рублей — участка в Дзержинском районе.
Алексей Демкин сообщил, что «дополнительная потребность в финансировании, рассчитанная в условиях 2023 года, предусмотрена в бюджете Перми на мартовском заседании городской думы». Это порядка 400 млн рублей. На заседании заксобрания 17 марта на ремонт улицы Ленина было выделено еще 787 млн рублей из краевого бюджета.
Администрация Перми расторгла контракт на ремонт ул. Ленина в краевой столице из-за значительного роста цен на материалы. Стоимость работ в 2021 году оценивалась в 500 млн рублей, сейчас она составляет 1,9 млрд рублей, сообщил на заседании краевого оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми глава города Алексей Демкин. Трансляция мероприятия проводилась в youtube-канале «Пермский край». «К сожалению, заключенный ранее контракт был расторгнут по причине значительного удорожания стоимости материалов. Стоимость заключенного контракта составляла 550 млн рублей. Итоговая стоимость проекта составляет 1,9 млрд рублей», — заявил Алексей Демкин. Из них 600 млн рублей предусмотрено на капитальный ремонт сетей наружного освещения, 826 млн рублей — на ремонт участка дороги в Ленинском районе Перми, 474 млн рублей — участка в Дзержинском районе. Алексей Демкин сообщил, что «дополнительная потребность в финансировании, рассчитанная в условиях 2023 года, предусмотрена в бюджете Перми на мартовском заседании городской думы». Это порядка 400 млн рублей. На заседании заксобрания 17 марта на ремонт улицы Ленина было выделено еще 787 млн рублей из краевого бюджета.