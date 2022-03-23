Россия намерена провести чемпионаты Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил декларацию от Российского футбольного союза (РФС) о намерении провести чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
«Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте УЕФА. На данный момент на проведение Евро-2028 претендуют Россия и Турция. Также совместную заявку направили Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. О намерении провести Евро-2032 сообщили Россия, Турция и Италия. Уточняется, что оглашение хозяев Евро-2028 и Евро-2032 состоится в сентябре 2023 года.
Ранее Международная футбольная федерация (ФИФА) и УЕФА отстранили сборные России по футболу и все футбольные клубы РФ от участия в любых международных соревнованиях. Причиной отстранения стала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Решение о ее проведении принял президент РФ лидеры США и ЕС отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил декларацию от Российского футбольного союза (РФС) о намерении провести чемпионаты Европы 2028 и 2032 годов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. «Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте УЕФА. На данный момент на проведение Евро-2028 претендуют Россия и Турция. Также совместную заявку направили Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. О намерении провести Евро-2032 сообщили Россия, Турция и Италия. Уточняется, что оглашение хозяев Евро-2028 и Евро-2032 состоится в сентябре 2023 года. Ранее Международная футбольная федерация (ФИФА) и УЕФА отстранили сборные России по футболу и все футбольные клубы РФ от участия в любых международных соревнованиях. Причиной отстранения стала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Решение о ее проведении принял президент РФ лидеры США и ЕС отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.