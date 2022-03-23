Активная разработка двигателей нового типа для самолетов начнется летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Гоночная команда SNAG Racing (фронтмен — победитель Dakar, депутат заксобрания Сергей Карякин) совместно с авиационным конструкторским бюро Ecolibri открывают в Екатеринбурге лабораторию по разработке авиа- и автодвигателей. Детали проекта Карякин раскрыл в разговоре с URA.RU.

«Это продолжение истории про постройку машины на водородном топливе. На базе своей команды мы создали стенд гибридной силовой установки для данного вида транспорта и продолжаем изучать параметры, режим работы и, скажем так, стараемся найти оптимальные режимы для повышения энергоэффективности», — поделился собеседник, отметив, что одна из целей — импортозамещение. Что особенно актуально, учитывая санкции, введенные Западом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

«Технология универсальная, она позволяет приводить в действие, давать электрический ток на разных видах транспорта, включая самолеты, и в частные дома. Применение водородных, гибридных технологий очень широкое», — отметил Карякин. Предполагается, что испытательный стенд в Екатеринбурге запустят к лету 2022-го. В исследованиях участвуют партнеры SNAG Racing и Ecolibri из Азии и Ближнего Востока.

Масштабные санкции против России Евросоюз и США ввели в ответ на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию соседней страны. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике и по каждому гражданину РФ. По словам Путина, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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