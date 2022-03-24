Ученые из Екатеринбурга придумали, как снизить цены на бумагу

На запуск производства потребуется год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В екатеринбургском технопарке «Евразийский» разработали технологию по производству реагента для отбеливания офисной бумаги. Из-за его дефицита на бумагу выросли цены. Об этом URA.RU рассказал директор технопарка Алексей Феофилов.

«Один из наших товарищей, химик, академик Уро РАН (Уральское отделение Российской академии наук, — прим.ред.) сказал, что у нас есть установка по активации воды, у которой побочным эффектом являются хлористые соединения натрия. При добавлении двух-трех химических операций они могут использоваться в серийном производстве отбеливателей бумаги, причем любых — как натриевых, так и калиевых», — рассказал Феофилов.

По его словам, в технопарке планируют развернуть производство реагента и установок для его производства. Позже рассчитывают переехать на новую площадку и увеличить мощности. Среди возможных локаций он назвал пустующие цеха закрытых заводов в Верх-Нейвинске и особую экономическую зону «Титановая долина».

Сейчас технопарк ищет инвесторов под это проект. В совместном предприятии партнером со стороны ученых станет «Евразийский фонд привлечения и поддержки инвестиций», который принадлежит Феофилову. К ученым обратились четыре компании, в том числе «международная Промышленная Группа Ф7». Сейчас технопарк собирает их техзадания и готовит по каждому экономические расчеты. На запуск производства, по словам Феофилова, потребуется год. Еще полтора-два года необходимо для выхода на плановую мощность.

За последнюю неделю в России в десятки раз выросли цены на форматную бумагу. Так, в Екатеринбурге пачка бумаги марки «Снегурочка» продавалась за 4389 рублей. Как сообщали СМИ, несколько производителей в разных регионах приостановили выпуск офисной бумаги, поскольку прекратились поставки отбеливающего реагента из Европы. Также звучала версия, что дефицит возник из-за ухода с российского рынка нескольких зарубежных компаний, владеющих целлюлозно-бумажными комбинатами. Западные компании начали массово покидать РФ из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».

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