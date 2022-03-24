В ХМАО взлетели цены на автопокрышки и диски

Автосервисы пока не завышают цены на обслуживание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО из-за западных санкций и ухода с российского рынка европейских производителей поднялись цены на автопокрышки и диски. При этом больше всего подорожала продукция французской фирмы Michelin. Об этом URA.RU рассказали в сургутском магазине «Автомаркет Шин Дисков».

«У каждого бренда своя ценовая политика, но подорожало все, в большей степени Michelin. Цена шла по нарастающей постоянно то 10%, то на 5%. И так было каждый день», — рассказали в автомаркете.

При этом, по словам представителя магазина, ажиотажа никакого нет, все стараются переждать кризис. «Все уже привыкли, это же не первый кризис. Сейчас закупки на стопе. Подорожало все и не упадет в ближайшее время резко, даже если курс доллара снизится, потому что поставок нет», — заявили в магазине.

Вместе с этим, в автосервисах ХМАО, до которых дозвонился журналист URA.RU, цены на услуги остались на прежнем уровне. «Зачем завышать цены? Работа-то та же самая осталась. Мы в этом не заинтересованы», — заявили в центре Vianor из Нижневартовска. «У нас распоряжения о повышении цен нет. Несмотря на подорожание запчастей и расходников, цены на само обслуживание держатся на том же уровне», — добавил собеседник из автотехцентра «Ягуар».

Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза и США начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам