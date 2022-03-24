В ХМАО взлетели цены на автопокрышки и диски

В ХМАО из-за западных санкций и ухода с российского рынка европейских производителей поднялись цены на автопокрышки и диски. При этом больше всего подорожала продукция французской фирмы Michelin. Об этом URA.RU рассказали в сургутском магазине «Автомаркет Шин Дисков».
«У каждого бренда своя ценовая политика, но подорожало все, в большей степени Michelin. Цена шла по нарастающей постоянно то 10%, то на 5%. И так было каждый день», — рассказали в автомаркете.
При этом, по словам представителя магазина, ажиотажа никакого нет, все стараются переждать кризис. «Все уже привыкли, это же не первый кризис. Сейчас закупки на стопе. Подорожало все и не упадет в ближайшее время резко, даже если курс доллара снизится, потому что поставок нет», — заявили в магазине.
Вместе с этим, в автосервисах ХМАО, до которых дозвонился журналист URA.RU, цены на услуги остались на прежнем уровне. «Зачем завышать цены? Работа-то та же самая осталась. Мы в этом не заинтересованы», — заявили в центре Vianor из Нижневартовска. «У нас распоряжения о повышении цен нет. Несмотря на подорожание запчастей и расходников, цены на само обслуживание держатся на том же уровне», — добавил собеседник из автотехцентра «Ягуар».
Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза и США начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
В ХМАО из-за западных санкций и ухода с российского рынка европейских производителей поднялись цены на автопокрышки и диски. При этом больше всего подорожала продукция французской фирмы Michelin. Об этом URA.RU рассказали в сургутском магазине «Автомаркет Шин Дисков». «У каждого бренда своя ценовая политика, но подорожало все, в большей степени Michelin. Цена шла по нарастающей постоянно то 10%, то на 5%. И так было каждый день», — рассказали в автомаркете. При этом, по словам представителя магазина, ажиотажа никакого нет, все стараются переждать кризис. «Все уже привыкли, это же не первый кризис. Сейчас закупки на стопе. Подорожало все и не упадет в ближайшее время резко, даже если курс доллара снизится, потому что поставок нет», — заявили в магазине. Вместе с этим, в автосервисах ХМАО, до которых дозвонился журналист URA.RU, цены на услуги остались на прежнем уровне. «Зачем завышать цены? Работа-то та же самая осталась. Мы в этом не заинтересованы», — заявили в центре Vianor из Нижневартовска. «У нас распоряжения о повышении цен нет. Несмотря на подорожание запчастей и расходников, цены на само обслуживание держатся на том же уровне», — добавил собеседник из автотехцентра «Ягуар». Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза и США начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.