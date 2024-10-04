«Он стал беззащитным»: Беликов рассказал о страданиях Вячеслава Добрынина перед смертью

В Москве простились с Вячеславом Добрыниным. Проводить артиста в последний путь пришли многие знаменитости. Среди тех, кто появился на Троекуровском кладбище, оказался и Сергей Беликов, который дружил с Добрыниным на протяжении почти пятидесяти лет. В беседе с URA.RU певец рассказал о непростом состоянии маэстро перед уходом.
«Мы дружили с Вячеславом с 1975-го года, — признался Сергей. — Он в немалой степени повлиял на мою карьеру. Именно Слава написал песни, которые сделали имя Сергея Беликова известным на всю страну. Это и „Все, что в жизни есть у меня“, и „Живи, родник, живи“. Он был очень веселым, образованным и интеллектуальным человеком».
Последние годы жизни для Вячеслава Добрынина выдались непростыми. Артист перенес три инсульта. В своих интервью «Доктор шлягер» не скрывал: он никак не может избавиться от депрессивного состояния. Сергей Беликов подтвердил: эмоционально принять болезнь Вячеславу Григорьевичу было очень непросто.
«Он сильно переживал по этому поводу, — говорит Сергей. — Потому что человек, полный сил и энергии, вдруг понимает, насколько он становится беззащитным перед жизнью. Это очень непросто».
Сергей отметил, что во время общения он старался приободрить Добрынина. Но старался это делать ненавязчиво. «Я его приободрял настолько, насколько это было сделать возможно, — продолжает Сергей. — Он — достаточно умный человек, чтобы понимать цену словам. Ободрение — вещь приятная, но главное, что есть внутри самого у человека. Если говорить о данной ситуации, то здесь все было достаточно печально», — уточнил Сергей.
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