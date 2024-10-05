В США готовятся к угрозам от экстремистов 7 октября

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В США переживают из-за угроз экстремистов в день первой годовщины нападения ХАМАС на Израиль Фото:

Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренних дел США готовятся к возможным угрозам от экстремистов 7 октября. Опасения могут оказаться реальными, поскольку именно в этот день год назад палестинское движение ХАМАС совершил атаку на юг Израиля.

«Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года», — говорится в совместном заявлении двух ведомств, которое приводит телеканал CNN. Ведомства обратились к гражданам так же и из-за постоянных призывов экстремистов спровоцировать насилие на Западе.

Атаке из сектора Газа Израиль подвергся 7 октября 2023 года. После этого бойцы ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли более 200 заложников.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренних дел США готовятся к возможным угрозам от экстремистов 7 октября. Опасения могут оказаться реальными, поскольку именно в этот день год назад палестинское движение ХАМАС совершил атаку на юг Израиля. «Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года», — говорится в совместном заявлении двух ведомств, которое приводит телеканал CNN. Ведомства обратились к гражданам так же и из-за постоянных призывов экстремистов спровоцировать насилие на Западе. Атаке из сектора Газа Израиль подвергся 7 октября 2023 года. После этого бойцы ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли более 200 заложников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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