На похоронах Добрынина был его внебрачный сын

На похоронах композитора Вячеслава Добрынина был внебрачный сын артиста Альберт Штефан. Мужчина приехал на Троекуровское кладбище, когда церемония прощания была в самом разгаре, передает корреспондент URA.RU.
Он не стал проходить в зону для родных, стоял вместе с поклонниками Добрынина. Многие из них даже и не поняли, что перед ними — тот самый внебрачный сын артиста. Альберт внимательно наблюдал за происходящим, слушая траурные речи знаменитостей.
«За некоторое время до своего ухода Слава позвонил и говорит: „Давай напишем песню. Может, это будет моя последняя песня“, — рассказал именитый поэт Симон Осиашвили. — Это было за несколько месяцев до его ухода. Слава говорит: „Я даже придумал строчку: ‚Все могло быть иначе‘. Когда он ушел, я почувствовал холодок. Я как будто написал про его похороны: ‚Все могло быть иначе: просто вышло, как вышло. Может, это и финиш, но еще не финал…‘
Во время церемонии прощания Альберт старался не привлекать к себе внимания. А сразу после прощания отправился к месту погребения. Во время похорон Добрынина в Москве шел сильный дождь. В результате, за считанные секунды мужчина вымок до нитки. Но уходить с похорон не стал. Он стоял рядом со Львом Лещенко, неподалеку от вдовы артиста и своей сводной сестры, наблюдая за траурной процессией — но никто из них не сказал ему и слова. Может, не узнали…
От общения с журналистами Альберт категорически отказался. Те пытались выяснить, будет ли он пытаться претендовать на наследство. Но Альберт не проронил ни слова.
Напомним, о существовании у Добрынина внебрачного сына стало известно несколько лет назад. Альберт Штефан появился в студии ток-шоу, где откровенно рассказал о своем родстве с Доктором шлягером. Оказалось, что Вячеслав Добрынин познакомился с мамой Альберта во время гастролей по Сибири. Между ними вспыхнул роман. Когда Светлана поняла, что беременна, приехала к Добрынину в Москву, но тот сообщил, что у него уже есть невеста.
Альберт мечтал о личной встрече с знаменитым отцом. Но тот на встречу не решился. Сегодня, получается, он впервые увидел отца… А после бросил горсть земли в его могилу, как и полагается по традиции.
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