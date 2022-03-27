СМИ сообщили о блокировке в РФ издания Bild и сайта Невзорова

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал сайты по требованию Генпрокуратуры Фото:

Немецкий таблоид Bild, а также сайт журналиста Александра Невзорова заблокированы на территории РФ. Об этом говорится в реестре федерального агентства.

«Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта», — сообщает «Интерфакс». На момент публикации сведений о блокировке в базе Роскомнадзора обнаружить не удалось.

Ранее следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Его подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине.

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Немецкий таблоид Bild, а также сайт журналиста Александра Невзорова заблокированы на территории РФ. Об этом говорится в реестре федерального агентства. «Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта», — сообщает «Интерфакс». На момент публикации сведений о блокировке в базе Роскомнадзора обнаружить не удалось. Ранее следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Его подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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