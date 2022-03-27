СМИ сообщили о блокировке в РФ издания Bild и сайта Невзорова

Роскомнадзор заблокировал сайты по требованию Генпрокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Немецкий таблоид Bild, а также сайт журналиста Александра Невзорова заблокированы на территории РФ. Об этом говорится в реестре федерального агентства.

«Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, на территории РФ ограничен доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv по требованию Генпрокуратуры от 26 марта», — сообщает «Интерфакс». На момент публикации сведений о блокировке в базе Роскомнадзора обнаружить не удалось.

Ранее следственный комитет РФ завел уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Его подозревают в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России на Украине.