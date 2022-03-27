Журналист Гринвальд: Украина нужна США как расходный материал

28 марта 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией. Об этом пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд. «США, по определению, ведут опосредованную войну против России, используя украинцев в качестве своего расходного материала»‎, — пишет Гринвальд в своей статье. По словам автора, оружие, которое Вашингтон поставлял Киеву, оказалось в руках неонацистских батальонов. Он подчеркнул, что таким образом Штаты пытаются расширить Североатлантический альянс, хотя Украина не является членом НАТО. Гринвальд заявил, что это делается ради того, чтобы Киев вел войну с РФ, которая является частью большого противостояния Вашингтона и Москвы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. По мнению депутата бундестага от партии «Левые» Сары Вагенкнехт, поставка летального вооружения на Украину лишь продлевает войну, однако «это не приведет к победе в ней Украины».