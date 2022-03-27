Свердловское предприятие наращивает темпы импортозамещения

Предприятие планирует увеличить производство эко-сумок до 1,5 млн эко-сумок в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «Экопрост», расположенное в Полевском (Свердловская область) и производящее экологичные сумки, планирует нарастить мощность на 50% в связи с потребностью в импортозамещении. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Иван Рыбников.

«Мы планируем увеличить мощность производства на 50% — до изготовления 1,5 миллиона эко-сумок в месяц в связи с текущей действительностью. Нам все позволяет начать наращивать сейчас, достичь поставленной цели мы планируем к сентябрю», — рассказал Рыбников.

Он уточнил, что продукция «Экопроста» пользуется спросом у крупных сетей магазинов по всей РФ. Кроме того, на продукцию есть спрос и за рубежом — продукция поставляется во все страны СНГ. Кроме эко-сумок предприятие производит экологичные мешки для наполнителя для кошачьих лотков, а также аналоги вьетнамских сумок.

Стартап «Экопрост» был запущен Иваном Рыбниковым в 2014 году. Упор сделан на производство экологичных сумок. Главные три принципа экологии, которые Рыбников применил в своем производстве, — продукт должен производиться из переработанных материалов, он способен к разложению под воздействием ультрафиолета, а также может быть снова переработанным. В производстве не используются красители, поэтому продукт «Экопроста» не вреден для детей и взрослых.

Необходимость в импортозамещении в России появилась вследствие антироссийских санкций в ответ на проведение спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. По словам российского президента Владимира Путина, эта операция является вынужденной мерой, так как жителей Донбасса необходимо освободить от блокадного режима и обстрелов жилых домов украинскими военными. Тем не менее в своих заявлениях западные лидеры заявляют, что ответ в виде санкций должен нанести максимальный ущерб как российской экономике, так и социальной и гуманитарной ее сферам и каждой российской семье. Путин такие действия счел самой настоящей агрессией и войной экономическими, политическими и информационными средствами, направленной на ухудшение жизней миллионов граждан РФ.

В связи с этим с российскими компаниями перестают работать зарубежные поставщики, от которых частично зависели российские производства. На заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обозначил, что уральские бизнесмены знают, что необходимо делать в текущей ситуации. По его словам, предприниматели и власти смогут преодолеть трудности, выстраивая взвешенный диалог.

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