Пермские депутаты обсудят с чиновникам меры поддержки бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В заксобрании Пермского края 29 марта планируется обсудить в рамках экономического комитета новый пакет мер поддержки бизнеса, а также сложившуюся в региональной экономике ситуацию. Об этом заксобрание сообщает в своем telegram-канале. Заседание будет закрытым для СМИ.

«Предполагается, что парламентариям представят доклад о текущей ситуации, а они в свою очередь озвучат правительству предложения от предпринимателей из территорий», — говорится в сообщении.

На мартовском заседании парламента депутат Юрий Борисовец раскритиковал предложенные региональным правительством меры поддержки торговых центров. Он заявил, что они не только бесполезные, но опасны для бизнеса. Тогда ситуацию удалось урегулировать между первым и вторым чтением: поправками к документу в нем исправили проблемные места. Спикер Валерий Сухих на пленарке сделал выговор министру экономического развития Эдуарду Соснину и попросил впредь привлекать депутатов к обсуждению инициатив.

На фоне вынужденной спецоперации против денацификации и демилитаризации Украины, которую Россия проводит с 24 февраля, западные страны усилили санкционное давление на РФ. Оно продолжается с начала 2000-х годов, и, как отмечал президент РФ Владимир Путин, его целью является отмена России и ее культуры.