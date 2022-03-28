Банк пермского олигарха решил банкротить фирму, строившую школу

Банк является кредитором ООО «СК Прикамье» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Банк «Урал ФД» пермского бизнесмена Андрея Кузяева добивается банкротства ООО «СК Прикамье». В 2020 году компания построила в городе Красновишерске Пермского края школу на 675 учащихся. По данным СБИС, банк является кредитором компании.

«АО КБ „Урал ФД“ […] уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „СК Прикамье“ несостоятельным (банкротом)», — сообщается в СБИС. Помимо строительства ООО «СК Прикамье» осуществляло работы по ремонту муниципальных зданий, занималось поставкой стройматериалов. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 2,5 млн. рублей.

Банк «Урал ФД» занимает 128-е место (по данным на февраль) среди российских банков по ключевым показателям деятельности. Ранее стало известно, что кредитно-финансовое обратилось в суд с требованием о банкротстве пермской компании «Трест УСМ-СМУ 7». Банк пояснил, что компания задолжала ему более 18 млн. рублей.