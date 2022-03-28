28 марта 2022

Банк пермского олигарха решил банкротить фирму, строившую школу

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Виды города. Пермь, виды перми, банк урал фд
Банк является кредитором ООО «СК Прикамье» Фото:

Банк «Урал ФД» пермского бизнесмена Андрея Кузяева добивается банкротства ООО «СК Прикамье». В 2020 году компания построила в городе Красновишерске Пермского края школу на 675 учащихся. По данным СБИС, банк является кредитором компании.

«АО КБ „Урал ФД“ […] уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „СК Прикамье“ несостоятельным (банкротом)», — сообщается в СБИС. Помимо строительства ООО «СК Прикамье» осуществляло работы по ремонту муниципальных зданий, занималось поставкой стройматериалов. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 2,5 млн. рублей.

Банк «Урал ФД» занимает 128-е место (по данным на февраль) среди российских банков по ключевым показателям деятельности. Ранее стало известно, что кредитно-финансовое обратилось в суд с требованием о банкротстве пермской компании «Трест УСМ-СМУ 7». Банк пояснил, что компания задолжала ему более 18 млн. рублей.

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Банк «Урал ФД» пермского бизнесмена Андрея Кузяева добивается банкротства ООО «СК Прикамье». В 2020 году компания построила в городе Красновишерске Пермского края школу на 675 учащихся. По данным СБИС, банк является кредитором компании. «АО КБ „Урал ФД“ […] уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „СК Прикамье“ несостоятельным (банкротом)», — сообщается в СБИС. Помимо строительства ООО «СК Прикамье» осуществляло работы по ремонту муниципальных зданий, занималось поставкой стройматериалов. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 2,5 млн. рублей. Банк «Урал ФД» занимает 128-е место (по данным на февраль) среди российских банков по ключевым показателям деятельности. Ранее стало известно, что кредитно-финансовое обратилось в суд с требованием о банкротстве пермской компании «Трест УСМ-СМУ 7». Банк пояснил, что компания задолжала ему более 18 млн. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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