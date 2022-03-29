29 марта 2022

В Магнитогорске неизвестный разбил стекла в здании мэрии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, разбитое стекло, трещина в стекле
Хулиган разбил стекла на входной группе здания (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в ночь на 30 марта неизвестный пришел к зданию администрации, и начал разбивать стекла на входной группе здания. В настоящий момент разбитые стекла закрыли прозрачным пластиком, передает корреспондент URA.RU.

«По факту повреждения входной группы сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются свидетели, очевидцы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Магнитогорска.

В ведомстве попросили жителей, которые располагают информацией о произошедшем, сообщить об этом в полицию. При этом гражданам будет гарантирована полная анонимность.

Вход в администрацию Магнитогорска. Челябинская область
В этот же день разбитые стекла заменили на прозрачный пластик
Фото:

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в ночь на 30 марта неизвестный пришел к зданию администрации, и начал разбивать стекла на входной группе здания. В настоящий момент разбитые стекла закрыли прозрачным пластиком, передает корреспондент URA.RU. «По факту повреждения входной группы сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, устанавливаются свидетели, очевидцы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Магнитогорска. В ведомстве попросили жителей, которые располагают информацией о произошедшем, сообщить об этом в полицию. При этом гражданам будет гарантирована полная анонимность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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