Махонин упрощает получения пособий в Пермском крае

Для оформления пособий больше не надо приносить справку о доходах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект закона, который направлен на упрощение процедуры оформления льгот и социальных пособий для семей с детьми. Жителям больше не надо будет приносить в соцзащиту справку о доходах за три месяца. Документ опубликован на портале краевого парламента. Соцзащита сама будет запрашивать информацию в налоговой службе.

«Изменения направлены на обеспечение максимально удобства в процессе получения гражданами мер социальной поддержки, исключение требований о предоставлении документов на бумажном носителе и определение период учета доходом семьи при предоставлении мер социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Для расчета будет взяты доходы всех членов семьи «за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцем перед месяцем подачи заявления». То есть если получатель будет обращаться за соцподдержкой в апреле 2022 года, то будут учитываться его доходы с октября 2020 по октябрь 2021.

Такой способ уже применяется при назначении пособий малоимущим семьям с детьми с 3 до 7 лет, а также одиноким родителям с детьми с 8 до 16 лет. Если депутаты заксобрания поддержат инициативу, то новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Перми лишили пособий из-за проживания на даче. А судебный пристав в Перми занизил долг по алиментам с 900 тысяч рублей до 30 тысяч.