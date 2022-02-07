Долг пермяка за алименты из-за ошибки пристава вырос в 30 раз

Должник скрывается от выплаты алиментов, но пристав не объявил его в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае пристав неправильно рассчитал долг пермяку за алименты. После перерасчета выяснилось, что вместо 31 тысячи рублей, мужчина должен выплатить 900 тысяч рублей. Однако его бывшая жена не может получить от мужа алименты, поскольку он скрылся. Об этом во время онлайн приема граждан Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым рассказала одна из жительниц города Верещагино, сообщил в своем аккаунте омбудсмен.

«Многодетная мама не может получить алименты на ребенка, оформить на него ежемесячное социальное пособие, как одиноко воспитывающий родитель. Одна из причин — ошибка судебного пристава, который рассчитал задолженность за отцом ребенка в 31 тысячу рублей и только после повторной жалобы выяснилось, что отец должен ребенку почти 900 тысяч рублей», — написал Миков.

Уже более полугода мужчина скрывается, но пристав до сих пор не объявил его в розыск. При этом его бывшая жена, оставшаяся без работы, «сейчас проедает последние сбережения», отмечает омбудсмен. Миков написал, что взял ситуацию на контроль. К разрешению ситуацию будут подключены службы социальной помощи и служба занятости населения.

Ранее URA.RU рассказывало, что уклонявшийся несколько лет от выплаты алиментов пермяк переоформил долю в квартире на свою дочь. Общий объем задолженности жителей Пермского края перед своими детьми, по данным краевого УФССП, достиг четырех миллиардов рублей.

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