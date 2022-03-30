В Екатеринбурге магазин электротоваров убрал ценники

30 марта 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

В других филиалах пояснили это тем, что сотрудники не успели обновить ценники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В екатеринбургском магазине «Электромир» на Малышева, 164 исчезли ценники на полках с товарами. Об этом сообщил один из покупателей. «„Электромир“ — люди работают: ни одного ценника [нет]», — рассказывает посетитель магазина. В филиале, о котором идет речь, происходящее объяснили переоценкой товаров. «Цены меняются быстро. Каждое утро стабильно идет переоценка, иногда и в течение дня», — цитирует Е1 одного из сотрудников магазина. В других филиалах также не подтвердили отказа от ценников в связи с нехваткой бумаги, пояснив это тем, что сотрудники не успели обновить ценники. О проблемах с бумагой в Екатеринбурге URA.RU сообщало ранее. В некоторых магазинах на нее выросли цены. Также ради экономии чековой ленты в транспорте Екатеринбурга уменьшили размер билета. Из-за новых санкций, введенных против Российской Федерации, резко изменились курсы евро и доллара. Лидеры западных стран заявляли, что такие меры должны нанести серьезный ущерб социальной сфере и экономике России. Владимир Путин отреагировал на введенные санкции, сказав, что эти действия намеренно направлены на ухудшение жизней миллионов россиян. Также он подчеркнул, что со стороны Запада есть признаки агрессии и войны экономическими и политическими средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В екатеринбургском магазине «Электромир» на Малышева, 164 исчезли ценники на полках с товарами. Об этом сообщил один из покупателей. «„Электромир“ — люди работают: ни одного ценника [нет]», — рассказывает посетитель магазина. В филиале, о котором идет речь, происходящее объяснили переоценкой товаров. «Цены меняются быстро. Каждое утро стабильно идет переоценка, иногда и в течение дня», — цитирует Е1 одного из сотрудников магазина. В других филиалах также не подтвердили отказа от ценников в связи с нехваткой бумаги, пояснив это тем, что сотрудники не успели обновить ценники. О проблемах с бумагой в Екатеринбурге URA.RU сообщало ранее. В некоторых магазинах на нее выросли цены. Также ради экономии чековой ленты в транспорте Екатеринбурга уменьшили размер билета. Из-за новых санкций, введенных против Российской Федерации, резко изменились курсы евро и доллара. Лидеры западных стран заявляли, что такие меры должны нанести серьезный ущерб социальной сфере и экономике России. Владимир Путин отреагировал на введенные санкции, сказав, что эти действия намеренно направлены на ухудшение жизней миллионов россиян. Также он подчеркнул, что со стороны Запада есть признаки агрессии и войны экономическими и политическими средствами.