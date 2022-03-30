По словам Алексея Орлова, телевидение — по-прежнему действенный канал коммуникации с горожанами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о запуске эфиров со своим участием на каналах «Россия 1» и «Россия 24» (входят в медиа-холдинг ВГТРК). Первый покажут 31 марта. По данным URA.RU, формат его общения с горожанами будет напоминать тот, что использовал его предшественник, а ныне сенатор Александр Высокинский (2018—2020 годы), но в интернете.

«Новая информационная программа „Екатеринбург. Алексей Орлов“ выйдет в эфир телеканалов „Россия 1“ и „Россия 24“ в четверг, 31 марта. Открываю еще одну площадку для общения с жителями нашего города — на телевидении. У телевидения есть своя аудитория, и немаленькая. Я обязан дойти до каждого горожанина. Вместе с ведущей Еленой Сандаковой мы подробно и открыто будем говорить и о проблемах города, и их решениях. В дальнейшем программа будет выходить ежемесячно в виде моего отчета», — анонсировала пресс-служба мэрии со ссылкой на Орлова.

«Это будет интерактивное общение — не в студии, на улице. Скорее всего, длительность эфира будет минут 15», — рассказал источник URA.RU, знакомый с деталями. Похожие эфиры (более продолжительные) с Высокинским с разной периодичностью выходили на портале E1.ru в 2020 году — как раз в тот момент, когда областные и городские власти пытались приручить издание, отметившееся на несанкционированных протестах против строительства храма святой Екатерины в мае 2019 года. По одной из версий, появление более консервативного и осторожного Орлова в телеэфире — задумка директора «ГТРК «Урал» Ирины Щукиной.

Ранее URA.RU сообщало, что пиарщики Орлова начали искать для него альтернативные каналы общения с горожанами после блокировки соцсети Instagram (внесена в список запрещенных в России ресурсов). У Орлова появились страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также каналы в Telegram и «Яндекс.Дзене».

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