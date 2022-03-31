В Тюмень, Екатеринбург и ХМАО начнут летать самолеты из Алтая

31 марта 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Аэропорт Горно-Алтайска начнет обслуживать новые направления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Аэропорт Горно-Алтайска начнет обслуживать прямые рейсы в Екатеринбург, Тюмень и Сургут. Информация об этом указана на официальном сайте правительства республики Алтай. Прямые авиарейсы в указанных направлениях будут выполнять компании Utair, Red Wings и «Ямал». «Авиакомпания „Ямал“ открывает регулярные рейсы по маршруту Тюмень — Горно-Алтайск — Красноярск. Рейсы будут выполняться с 22 апреля по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Воздушное судно Sukhoi Superjet вместимостью 95 человек будет прибывать из Тюмени в Горно-Алтайск в 10:40 часов, вылетать из Горно-Алтайска в Красноярск — в 11:40 часов, время местное. Из Красноярска в Горно-Алтайск судно будет прибывать в 15:10 часов, вылетать из Горно-Алтайска в Тюмень — в 16:10», — указано на официальном сайте администрации республики Алтай. С 28 апреля аэропорт Горно-Алтайска начнет обслуживать прямые рейсы в направлении Екатеринбурга. Они будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet авиакомпании Red Wings. 4 мая авиакомпания Utair начнет осуществлять перелеты по маршруту Горно-Алтайск — Сургут. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аэропорт Горно-Алтайска начнет обслуживать прямые рейсы в Екатеринбург, Тюмень и Сургут. Информация об этом указана на официальном сайте правительства республики Алтай. Прямые авиарейсы в указанных направлениях будут выполнять компании Utair, Red Wings и «Ямал». «Авиакомпания „Ямал“ открывает регулярные рейсы по маршруту Тюмень — Горно-Алтайск — Красноярск. Рейсы будут выполняться с 22 апреля по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Воздушное судно Sukhoi Superjet вместимостью 95 человек будет прибывать из Тюмени в Горно-Алтайск в 10:40 часов, вылетать из Горно-Алтайска в Красноярск — в 11:40 часов, время местное. Из Красноярска в Горно-Алтайск судно будет прибывать в 15:10 часов, вылетать из Горно-Алтайска в Тюмень — в 16:10», — указано на официальном сайте администрации республики Алтай. С 28 апреля аэропорт Горно-Алтайска начнет обслуживать прямые рейсы в направлении Екатеринбурга. Они будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet авиакомпании Red Wings. 4 мая авиакомпания Utair начнет осуществлять перелеты по маршруту Горно-Алтайск — Сургут.