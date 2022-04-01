Кадыров: Байден обеспечивает армию РФ американским оружием

01 апреля 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются благодаря вооружению США, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия делает успехи в устранении националистов в Мариуполе благодаря конфискованному вооружению, поставляемому США для Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Господин Байден обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — написал Кадыров в Telegram. Чеченский глава иронично высказался о готовности наградить президента США Джо Байдена за активное содействие российской спецоперации. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, основные ее цели — демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Вооруженные силы России исправно справляются с поставленными задачами. Так, по заявлению главы Чеченской Республики, российской армии удалось освободить Мариуполь на «90-95%». Позже глава Донецкой народной республики сообщил о создании местной администрации ДНР в Мариуполе, сообщает RT. Помимо этого, в ходе операции ВС РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская армия делает успехи в устранении националистов в Мариуполе благодаря конфискованному вооружению, поставляемому США для Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Господин Байден обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — написал Кадыров в Telegram. Чеченский глава иронично высказался о готовности наградить президента США Джо Байдена за активное содействие российской спецоперации. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, основные ее цели — демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Вооруженные силы России исправно справляются с поставленными задачами. Так, по заявлению главы Чеченской Республики, российской армии удалось освободить Мариуполь на «90-95%». Позже глава Донецкой народной республики сообщил о создании местной администрации ДНР в Мариуполе, сообщает RT. Помимо этого, в ходе операции ВС РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.