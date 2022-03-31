Силовики выяснили, чей труп нашли в центре Екатеринбурга

Мужчина, найденный мертвым на площади Обороны в Екатеринбурге, оказался пожилым местным жителем. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.
«Личность умершего была оперативно установлена, им оказался местный житель 1963 года рождения. Возможной причиной смерти человека стали проблемы со здоровьем», — сообщил Горелых. Он рассказал, что сообщение о найденном трупе поступило в полицию в 20:40 31 марта.
После этого следователи начали проверку причин смерти, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Силовики не нашли признаков насильственной смерти, но проверка продолжается.
Труп нашли на площади Обороны очевидцы. Среди них были дети, которые увидели, как тело увозят.
Мужчина, найденный мертвым на площади Обороны в Екатеринбурге, оказался пожилым местным жителем. Об этом URA.RU сообщил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых. «Личность умершего была оперативно установлена, им оказался местный житель 1963 года рождения. Возможной причиной смерти человека стали проблемы со здоровьем», — сообщил Горелых. Он рассказал, что сообщение о найденном трупе поступило в полицию в 20:40 31 марта. После этого следователи начали проверку причин смерти, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Силовики не нашли признаков насильственной смерти, но проверка продолжается. Труп нашли на площади Обороны очевидцы. Среди них были дети, которые увидели, как тело увозят.