Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей.
Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры.
Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления.
Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей. Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры. Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления.