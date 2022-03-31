31 марта 2022

Свердловчанину, убившему ветерана, вынесли приговор. Он попросил судью о снисхождении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , оглашение приговора, арест, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Приговор Валерию Сафонову вынесли 1 апреля Фото:

Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей.

Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры.

Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей. Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры. Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...