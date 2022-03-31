Свердловчанину, убившему ветерана, вынесли приговор. Он попросил судью о снисхождении

01 апреля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Приговор Валерию Сафонову вынесли 1 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей. Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры. Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Краснотурьинска Валерия Сафонова, убившего ветерана труда СССР и забравшего его медали, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Валерия Сафонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме этого, преступник должен будет выплатить 44 789 рублей. Летом 2021 года Сафонов ограбил пенсионера 1925 года рождения, убил его и забрал у него награды СССР. До этого свердловчанин, будучи пьяным, попытался убить друга во время ссоры. Он признал свою вину и раскаялся. «Ваша честь! Прошу Вас проявить снисхождение, вынести гуманное и справедливое решение при провозглашении мне приговора», — сказал Сафонов во время заседания. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Сафонову проводили психиатрическую экспертизу, доказавшую его вменяемость. Кроме этого, следователи допросили свидетелей и осмотрели место преступления.