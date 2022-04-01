Директор «Ночь музыки» Евгений Горенбург встречался с московским руководством Ельцин Центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы фестиваля «Ночь музыки» решают вопрос о сотрудничестве с московскими представителями «Ельцин Центра» в период проведения Ural Music Night. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

«На самом деле никакого конфликта у нас с ними нет. Не так давно Евгений Львович Горенбург встречался с московским руководством [Ельцин Центра], обсуждали местные планы», — сообщил организатор «Уральской ночи музыки». Он подчеркнул, что пока собеседники ни до чего конкретного не договорились.

Также Колмогоров рассказал, что несмотря на то, что организаторам UMN пришлось извиняться перед Ельцин Центром за некорректные высказывания музыканта Вадима Самойлова, центр не вычеркивают из списка концертных площадок. «Мы точно не исключаем, что будет какая-то площадка в самом Ельцин Центре или на стилобате Ельцин Центра. Никаких противоречий у нас нет», — прокомментировал Колмогоров.

Ранее генеральному продюсеру фестиваля Ural Music Night Евгению Горенбургу пришлось извиниться перед Ельцин Центром за слова музыканта Вадима Самойлова. Во время своего выступления на площадке в рамках «Ночь музыки» он резко высказался о либеральных взглядах и ЛГБТ. После этого руководство Ельцин Центра обвинило Самойлова в гомофобии и заявило о прекращении сотрудничества как с музыкантом, так и с организаторами фестиваля. Свою вину Самойлов так и не признал.

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