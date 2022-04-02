Десантникам вручили госнаграды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские десантники, отличившиеся в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, получили государственные награды. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Командир соединения Воздушно-десантных войск вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции», — сообщили в Минобороны. Награждение прошло в Киевской области, где российские десантники выполняют боевые задачи. Отличившиеся получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени.

Одним из награжденных оказался десантник Николай. Он с товарищами вынес под обстрелом снайперов раненого командира взвода, сообщает РИА «Новости». Сам десантник получил ранение в ногу. «Враг действовал очень грамотно. Нас запустили в населенный пункт и потом начали … брать в кольцо. Снайперы вели точный огонь. Были минометные обстрелы, но противника мы отбросили», — рассказал Николай.

Ранее Минобороны России рассказало о подвигах других российских военнослужащих. Так, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова в ходе столкновения с украинскими националистами уничтожил 18 человек и три боевых бронированных машины. Старший сержант Максим Кайтанов лично уничтожил три бронетранспортера противника. Подразделениями артиллерии под руководством майора Рамазана Хадживахидова были уничтожены до 10 единиц бронетехники и до 80 националистов.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркивал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. К настоящему времени ВС РФ совместно с бойцами армии ДНР и ЛНР взяли под контроль Мариуполь. За прошедшие сутки армии России удалось поразить 52 военных объекта Украины. Удары по объектам военной инфраструктуры Украины ведутся высокоточным оружием, чтобы по максимуму исключить жертвы среди мирного населения.

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