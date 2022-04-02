Премьер Польши: санкции Запада России нипочем

02 апреля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Курс рубля говорит о неэффективности санкций Запада, считает Матеуш Моравецкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции против России не приносят нужного эффекта и результатов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран. — прим. URA.RU) желали», — написал Моравецкий в Twitter. По его мнению, об этом говорит курс рубля, которому удалось практически полностью вернуться на уровень, который был до начала спецоперации на Украине. Санкции Запада стали ответом на начало Россией спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля. Целями заявляются демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ заявляет, что ведет огонь только военной инфраструктуре. Помимо санкций, работу в России приостановили десятки крупнейших западных компаний и брендов. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные санкции против России не приносят нужного эффекта и результатов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Наши действия не сработали так, как лидеры (западных стран. — прим. URA.RU) желали», — написал Моравецкий в Twitter. По его мнению, об этом говорит курс рубля, которому удалось практически полностью вернуться на уровень, который был до начала спецоперации на Украине. Санкции Запада стали ответом на начало Россией спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля. Целями заявляются демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ заявляет, что ведет огонь только военной инфраструктуре. Помимо санкций, работу в России приостановили десятки крупнейших западных компаний и брендов. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях