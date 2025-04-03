Bloomberg: Франция и Германия готовят жесткий ответ Трампу на тарифные меры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эммануэль Макрон призвал Францию и другие страны ответить на санкции со стороны Дональда Трампа, который ввел пошлины на товары из ЕС
Эммануэль Макрон призвал Францию и другие страны ответить на санкции со стороны Дональда Трампа, который ввел пошлины на товары из ЕС Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить на действия США, которые ввели тарифные пошлины в 20% на импорт европейских товаров. Он и другие представители ЕС, включая Германию, намерены применить соответствующие санкции, включая налог на цифровые услуги к американским компаниям к концу апреля. Об этом пишет Bloomberg. 

«Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить такими вариантами, как нацеливание на американские технологии и услуги. <...> Париж хочет убедиться, что ЕС применит все имеющиеся у него инструменты для защиты своих интересов», — отмечают журналисты. Также о потенциальных санкциях в отношении США высказалась представитель французского правительства Софи Примас, заявившая о применении Еврокомиссией налога на цифровые услуги к американским компаниям, причем уже к концу этого апреля. Германия также намерена присоединиться к ответным мерам против США. 

Обострение торговой напряженности между Европейским союзом и Соединенными Штатами произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 20-процентной пошлины на импорт товаров из ЕС. В ответ на эти меры, Европейский союз рассматривает ряд возможных контрмер, включая введение общеевропейского налога и разработку стратегии в отношении американских компаний в сферах услуг и технологий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить на действия США, которые ввели тарифные пошлины в 20% на импорт европейских товаров. Он и другие представители ЕС, включая Германию, намерены применить соответствующие санкции, включая налог на цифровые услуги к американским компаниям к концу апреля. Об этом пишет Bloomberg.  «Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить такими вариантами, как нацеливание на американские технологии и услуги. <...> Париж хочет убедиться, что ЕС применит все имеющиеся у него инструменты для защиты своих интересов», — отмечают журналисты. Также о потенциальных санкциях в отношении США высказалась представитель французского правительства Софи Примас, заявившая о применении Еврокомиссией налога на цифровые услуги к американским компаниям, причем уже к концу этого апреля. Германия также намерена присоединиться к ответным мерам против США.  Обострение торговой напряженности между Европейским союзом и Соединенными Штатами произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 20-процентной пошлины на импорт товаров из ЕС. В ответ на эти меры, Европейский союз рассматривает ряд возможных контрмер, включая введение общеевропейского налога и разработку стратегии в отношении американских компаний в сферах услуг и технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...