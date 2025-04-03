Bloomberg: Франция и Германия готовят жесткий ответ Трампу на тарифные меры

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить на действия США, которые ввели тарифные пошлины в 20% на импорт европейских товаров. Он и другие представители ЕС, включая Германию, намерены применить соответствующие санкции, включая налог на цифровые услуги к американским компаниям к концу апреля. Об этом пишет Bloomberg.
«Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз должен быть готов ответить такими вариантами, как нацеливание на американские технологии и услуги. <...> Париж хочет убедиться, что ЕС применит все имеющиеся у него инструменты для защиты своих интересов», — отмечают журналисты. Также о потенциальных санкциях в отношении США высказалась представитель французского правительства Софи Примас, заявившая о применении Еврокомиссией налога на цифровые услуги к американским компаниям, причем уже к концу этого апреля. Германия также намерена присоединиться к ответным мерам против США.
Обострение торговой напряженности между Европейским союзом и Соединенными Штатами произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 20-процентной пошлины на импорт товаров из ЕС. В ответ на эти меры, Европейский союз рассматривает ряд возможных контрмер, включая введение общеевропейского налога и разработку стратегии в отношении американских компаний в сферах услуг и технологий.
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