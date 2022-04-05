Наталья Краснова повредила колесо на машине в Металлургическом районе города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Наталья Краснова, имевшая в социальной сети более миллиона подписчиков, пробила колеса на своем автомобиле, передвигаясь по Металлургическому району Челябинска. Судя по фотографиям в социальных сетях, Краснова наехала на болт, который лежал на дороге.

«Коротко о моем умении искать приключения на свою пятую точку. „Пробила колесо каким-то гвоздем“, — так я сказала мужу. „Ща все сделаем“, — так сказал муж. „Е***ь! (Удивительно!)“, — так сказал мастер в сервисе. ЧМЗ, я тебя обожаю», — написала блогер на своей странице в «ВКонтакте».

В комментариях Краснова со своими подписчиками попытались выяснить, откуда болт взялся на дороге. По мнению подписчиков, болт однозначно вылетел из другого транспортного средства. Однако установить какого именно, не получилось.

В telegram-канале блогер поделилась видео, как ставит вытащенный болт на почетное место рядом с другими своими наградами. Краснова призналась, что в жизни не видела такого болта. Как она смогла воткнуть его себе в колесо, по словам блогера, одному боженьке известно.

Краснова известна своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину во время его прямой линии в 2018 году. Тогда женщина поинтересовалась у президента о том, когда блогинг станет профессией. В 2022 году после блокировки Instagram (деятельность запрещена в РФ) Краснова рассказала, что может пойти работать преподавателем в университет.

Болт, на который наехала Краснова Фото: Наталья Краснова в «ВКонтакте»