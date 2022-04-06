Депутаты настаивают на замене омбудсмена Игоря Морокова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания обратятся к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой об отставке уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Такое решение приняли лидеры парламента на закрытом заседании, сообщили URA.RU два источника, знакомых с обсуждением.

1 марта на сессии заксобрания разгорелся скандал с участием Морокова. Омбудсмен зачитывал ежегодный доклад о проделанной работе — и подвергся жесткой критике. Депутаты отчитали Морокова за обилие грамматических и фактических ошибок в отчете и потребовали переделать документ. 4 апреля состоялось повторное рассмотрение, но и в этот раз доклад вызывал вопросы.

«Сегодня [6 апреля] совет заксобрания согласовал, что будет настаивать на снятии Морокова с поста», — поделился источник, знакомый с деталями обсуждения. Собеседник в парламенте подтвердил, что причиной такого решения стала, в том числе, плохая подготовка ежегодных отчетов: «Вопросы появились еще в прошлый раз, в этот была последняя капля. Обращение [к губернатору] будет составлено в ближайшее время».

Сам Мороков заявил URA.RU, что ему ничего не известно о решении совета заксобрания. Получить комментарий председателя парламента Людмилы Бабушкиной к моменту публикации не удалось.

О возможных проблемах, которые в ближайшее время ждут Морокова, URA.RU ранее сообщало в рубрике «Инсайды». Во властных кругах ожидали, что группа депутатов инициирует отставку детского омбудсмена. Свой пост Мороков занимает с осени 2010 года.

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