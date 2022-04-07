Кремль ответил на угрозу ввести санкции против «дочерей» Путина

07 апреля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин ответит на санкции против членов его семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин обязательно отреагирует на санкции против членов своей семьи, если их введут. Он примет такое ответное решение, какое посчитает нужным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Реакция, как и на все остальные санкции… Мы считаем, что сами по себе санкции — это продолжение оголтелой линии на введение разных рестрикций, но продолжающаяся линия по применению их к членам семей говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги нуждаются в оценке. Это трудно поддается пониманию и объяснению. Путин будет отвечать на это обязательно, и будет делать это так, как считает необходимым», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали операцию вынужденной мерой. Только таким способом можно завершить боевые действия на Донбассе и спасти его жителей от многолетнего геноцида, заявляли там. В ответ на это страны ЕС и США ввели масштабные санкции против России, они коснулись всех отраслей экономики РФ и простых граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин обязательно отреагирует на санкции против членов своей семьи, если их введут. Он примет такое ответное решение, какое посчитает нужным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Реакция, как и на все остальные санкции… Мы считаем, что сами по себе санкции — это продолжение оголтелой линии на введение разных рестрикций, но продолжающаяся линия по применению их к членам семей говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги нуждаются в оценке. Это трудно поддается пониманию и объяснению. Путин будет отвечать на это обязательно, и будет делать это так, как считает необходимым», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали операцию вынужденной мерой. Только таким способом можно завершить боевые действия на Донбассе и спасти его жителей от многолетнего геноцида, заявляли там. В ответ на это страны ЕС и США ввели масштабные санкции против России, они коснулись всех отраслей экономики РФ и простых граждан.