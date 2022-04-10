Минобороны: армия России уничтожила штаб нацбатальона «Днепр»

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Российские военные использовали высокоточные ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ударом высокоточных ракет уничтожила штаб национального батальона «Днепр». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ночью в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона „Днепр“. На днях туда прибыло пополнение из иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны России.

Ударами высокоточных ракет также были уничтожены пусковые установки украинских ЗРК С-300 в Николаевской области. Всего было уничтожено 86 объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения.

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Российская армия ударом высокоточных ракет уничтожила штаб национального батальона «Днепр». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Ночью в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона „Днепр“. На днях туда прибыло пополнение из иностранных наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны России. Ударами высокоточных ракет также были уничтожены пусковые установки украинских ЗРК С-300 в Николаевской области. Всего было уничтожено 86 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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