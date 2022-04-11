В Кремле раскрыли цель визита канцлера Австрии к Путину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Австрийская сторона инициировала закрытый формат переговоров, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне. Закрытый формат — ее инициатива», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что лидеры проведут переговоры «один на один», пишет RT. Журналистов не пустят на встречу, пресс-конференции по итогам переговоров также не ожидается.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разговор будет идти о ситуации вокруг Украины. Все остальные вопросы лучше адресовать австрийской стороне. Закрытый формат — ее инициатива», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что лидеры проведут переговоры «один на один», пишет RT. Журналистов не пустят на встречу, пресс-конференции по итогам переговоров также не ожидается. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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