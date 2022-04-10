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Свердловский суд вступился за писавшую об изнасиловании студентку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС. Курган , судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Заседание в Свердловском областном суде проходило 11 апреля Фото:

Свердловский областной суд признал незаконными действия следователя, который не стал возбуждать уголовное дело об изнасиловании студентки из Екатеринбурга, вебкам-модели Алины Гаршиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 14 февраля 2022 года. Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным», — говорится в решении суда.

Заседание проходило 11 апреля. Гаршина пыталась обжаловать действия следователя, который не стал возбуждать уголовное дело после ее слов об изнасиловании. Защита девушки планировала обратиться в прокуратуру.

В октябре 2021 года Гаршина заявила, что над ней надругался мужчина в парке имени Павлика Морозова. После этого, по словам девушки, он отвел ее в гостиницу, где изнасиловал. Гаршина рассказала, что ей удалось сбежать. Однако на камеры видеонаблюдения попали кадры того, как девушка добровольно идет с предполагаемым насильником и не сопротивляется. Такое поведение студентка объясняла страхом перед мужчиной.

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Свердловский областной суд признал незаконными действия следователя, который не стал возбуждать уголовное дело об изнасиловании студентки из Екатеринбурга, вебкам-модели Алины Гаршиной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 14 февраля 2022 года. Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным», — говорится в решении суда. Заседание проходило 11 апреля. Гаршина пыталась обжаловать действия следователя, который не стал возбуждать уголовное дело после ее слов об изнасиловании. Защита девушки планировала обратиться в прокуратуру. В октябре 2021 года Гаршина заявила, что над ней надругался мужчина в парке имени Павлика Морозова. После этого, по словам девушки, он отвел ее в гостиницу, где изнасиловал. Гаршина рассказала, что ей удалось сбежать. Однако на камеры видеонаблюдения попали кадры того, как девушка добровольно идет с предполагаемым насильником и не сопротивляется. Такое поведение студентка объясняла страхом перед мужчиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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