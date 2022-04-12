Пермский депутат: СМИ не заслуживают поддержки от властей

Интернет-издания, наоборот, выиграли от ситуации и получили контракты запрещенных соцсетей, считает Илья Лисняк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат заксобрания Илья Лисняк на заседании комитета парламента по экономической политике 13 апреля заявил, что информационные агентства и web-порталы не заслуживают мер поддержки от государства. Они не терпят убытки, а, напротив, получили новые контракты после блокировки некоторых соцсетей, передает слова Лисняка корреспондент URA.RU. И власти не должны давать им преференции.

«Меня, может быть, разлюбят журналисты, которые еще не успели разлюбить, но как у нас пострадала деятельность информационных агентств, web-порталов и предприятий по связям с общественностью? Хочу напомнить, что значительная часть их доходности зависит от госзаказов и крупных предприятий, а они носят годовой характер. А в свете блокирования некоторых соцсетей большой объем бюджетов на рекламу как раз ушел на деятельность web-порталов. Какой логикой мы руководствуемся, выбирая эти отрасли?» — заявил Лисняк.

Он уверен, что больше всего в преференциях нуждается общепит — из-за подорожания продуктов и «космических цен на алкоголь». Но эту отрасль власти не стали включать во второй пакет мер поддержки.

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин ответил ему, что это предложение поступило от депутатов. И именно им надо задать вопрос про логику. Но вообще у СМИ снизились рекламные бюджеты из-за ситуации у их рекламодателей.

«Так мы и общепит подавали, но вы не включили его. Да просто на форуме [„Бизнес зовет“] представители СМИ обратились к министерству и было решено в отсутствие всякой глубокой проработки включить их ОКВЭДы. Рекомендую всем ловить министра, обращаться, и так отрасли будут включаться», — заявил в ответ Лисняк.

Сами депутаты тоже подают сырые предложения, вступился за Соснина председатель комитета Алексей Мельников. «Говорят: хочу, чтобы была отрасль. Мне довольно тяжело доказывать экономическому штабу, что эта поддержка нужна. Давайте более эффективно прорабатывать», — заявил Мельников.

Соснин заявил, что второй пакет мер поддержки бизнеса будет внесен в заксобрание на этой неделе. Помимо СМИ, он предполагает льготы для производителей еды и напитков. Первый пакет был принят в марте. Из-за вынужденной спецоперации на Украине западные страны увеличили санкционное давление на РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — «отмена России».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам