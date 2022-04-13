13 апреля 2022

В Челябинске начался суд по делу о взятках на военной авиабазе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, армия, оружие, вооружение, бомбардировщики, су-34, самолет су-34
По версии следствия, будущих контрактников обложили поборами Фото:

Гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших военнослужащих учебной авиационной базы в Челябинске. По версии следствия, майор и старший прапорщик посредничали во взяточничестве, сообщили URA.RU в суде. В отношении еще одного офицера также возбуждено уголовное дело.

«Майор Лиханский поддерживал доверительные отношения с офицером, отвечавшим за кадровую работу, отбор и оформление кандидатов на военную службу. Следствие считает, что по сговору с прапорщиком Жалиловым с января 2021 года Лиханский посредничал в передаче взяток от кандидатов на службу по контракту кадровику», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В отношении Лиханского и Жалилова, уволенных со службы, было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ. В отношении их предполагаемого сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.

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Гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших военнослужащих учебной авиационной базы в Челябинске. По версии следствия, майор и старший прапорщик посредничали во взяточничестве, сообщили URA.RU в суде. В отношении еще одного офицера также возбуждено уголовное дело. «Майор Лиханский поддерживал доверительные отношения с офицером, отвечавшим за кадровую работу, отбор и оформление кандидатов на военную службу. Следствие считает, что по сговору с прапорщиком Жалиловым с января 2021 года Лиханский посредничал в передаче взяток от кандидатов на службу по контракту кадровику», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В отношении Лиханского и Жалилова, уволенных со службы, было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ. В отношении их предполагаемого сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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