В Челябинске начался суд по делу о взятках на военной авиабазе

По версии следствия, будущих контрактников обложили поборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших военнослужащих учебной авиационной базы в Челябинске. По версии следствия, майор и старший прапорщик посредничали во взяточничестве, сообщили URA.RU в суде. В отношении еще одного офицера также возбуждено уголовное дело.

«Майор Лиханский поддерживал доверительные отношения с офицером, отвечавшим за кадровую работу, отбор и оформление кандидатов на военную службу. Следствие считает, что по сговору с прапорщиком Жалиловым с января 2021 года Лиханский посредничал в передаче взяток от кандидатов на службу по контракту кадровику», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В отношении Лиханского и Жалилова, уволенных со службы, было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст. 291.1 УК РФ. В отношении их предполагаемого сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.