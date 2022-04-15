Сбер: россияне массово отказываются от государственной пенсии

15 апреля 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Более 43 тысяч россиян открыли индивидуальный пенсионный план от Сбербанка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне начали активно открывать индивидуальный пенсионный план от СберНПФ, вложив порядка 1,3 млрд рублей для долгосрочных накоплений. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении URA.RU. Данной услугой воспользовались более 43 тысяч граждан России. «Более 43 тысяч россиян открыли индивидуальный пенсионный план (ИПП) от СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Эти клиенты вложили в инструмент для долгосрочных накоплений порядка 1,3 млрд рублей. Такие результаты получил СберНПФ спустя два года, как появилась возможность оформлять ИПП в СберБанк Онлайн», — сообщили URA.RU в Сбербанке. Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что на цифровых площадках банка сейчас заключено более 70 тысяч договоров ИПП. В период с марта 2021-го по март 2022 года средний первоначальный взнос на пенсионный план составил 11 тысяч рублей. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россияне начали активно открывать индивидуальный пенсионный план от СберНПФ, вложив порядка 1,3 млрд рублей для долгосрочных накоплений. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении URA.RU. Данной услугой воспользовались более 43 тысяч граждан России. «Более 43 тысяч россиян открыли индивидуальный пенсионный план (ИПП) от СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Эти клиенты вложили в инструмент для долгосрочных накоплений порядка 1,3 млрд рублей. Такие результаты получил СберНПФ спустя два года, как появилась возможность оформлять ИПП в СберБанк Онлайн», — сообщили URA.RU в Сбербанке. Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что на цифровых площадках банка сейчас заключено более 70 тысяч договоров ИПП. В период с марта 2021-го по март 2022 года средний первоначальный взнос на пенсионный план составил 11 тысяч рублей. В январе минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен на 8,6% и составил 13 890 рублей, прожиточный минимум вырос до 12 654 рублей, пишет RT. С 1 февраля материнский капитал за первого ребенка подняли до 534,5 тысячи рублей, передает телеканал 360. На сегодняшний день проиндексированы все виды пенсий на 8,6%. 11 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо провести индексацию пенсий, социальных выплат и зарплаты, и увеличить МРОТ.