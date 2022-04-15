В Екатеринбурге испугавшие прохожих подростки баловались игрушкой

Полицейские выяснили, что у несовершеннолетних были пластиковые пистолеты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В полиции Екатеринбурга выяснили обстоятельства инцидента на улице Братьев Быковых, 19, где подростки устроили стрельбу. Нарушителями порядка оказались два учащихся колледжа, которые баловались пластиковыми пистолетами, рассказали URA.RU в городском УМВД.

«Сотрудники территориального ОВД установили личности подростков, которые попали на видеозапись, и опросили их в присутствии законных представителей. Одному из несовершеннолетних 17, другому 16 лет. Оба обучаются в одном из колледжей Екатеринбурга, на учете в полиции не состоят. Пистолеты, которые были у них в руках, являются игрушками, изготовленными из пластика. Никакой опасности для окружающих они не представляют», — говорят в полиции.

Ситуация развивалась так: 14 апреля один из подростков пришел в гости к другому в дом №19 по улице Братьев Быковых в Железнодорожном районе. Подростки вышли на балкон и начали играть, направляя пистолеты во двор. По их словам, прохожих во дворе не было, поэтому они были уверены, что своим поведением никого не испугают. Но кто-то из прохожих заметил подростков с пистолетами и вызвал полицейских. Они провели с подростками и их родителями профилактическую беседу.

Один из соседей подростка на Братьев Быковых в беседе с URA.RU ранее предположил, что парни могли стрелять из оружия для страйкбола. Собеседник отмечал, что семья подростка «классная».