Зять курганского сенатора завел telegram-канал

15 апреля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Федор Теребенин стал активным пользователем Telegram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федор Теребенин — руководитель Курганского регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта, зять курганского сенатора Сергея Муратова — завел свой telegram-канал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, начинаю писать в Telеgram о важном. Создал свой канал, где буду публиковать актуальные новости, опровержения фейков, которые сейчас активно распространяются в Интернете. В комментариях мы с вами можем обсудить волнующие вопросы и ситуацию в регионе, стране и мире», — написал Теребенин. Пока на его канале 20 подписчиков и одна публикация, в которой Федор Теребенин рассказывает свою биографию и обещает делиться своими мыслями о большой и малой родине, жизни и быте. В связи с запретом и блокировкой на территории России иностранных социальных сетей многие политики и общественники активизировали свои страницы в соцсети «ВКонтакте» и обзавелись собственными telegram-каналами. Как ранее писало URA.RU, Федор Теребенин стал победителем в конкурсе «Лидеры России. Политика». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Федор Теребенин — руководитель Курганского регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта, зять курганского сенатора Сергея Муратова — завел свой telegram-канал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, начинаю писать в Telеgram о важном. Создал свой канал, где буду публиковать актуальные новости, опровержения фейков, которые сейчас активно распространяются в Интернете. В комментариях мы с вами можем обсудить волнующие вопросы и ситуацию в регионе, стране и мире», — написал Теребенин. Пока на его канале 20 подписчиков и одна публикация, в которой Федор Теребенин рассказывает свою биографию и обещает делиться своими мыслями о большой и малой родине, жизни и быте. В связи с запретом и блокировкой на территории России иностранных социальных сетей многие политики и общественники активизировали свои страницы в соцсети «ВКонтакте» и обзавелись собственными telegram-каналами. Как ранее писало URA.RU, Федор Теребенин стал победителем в конкурсе «Лидеры России. Политика».