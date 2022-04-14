14 апреля 2022

Зять курганского сенатора завел telegram-канал

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, теребенин федор, портрет
Федор Теребенин стал активным пользователем Telegram Фото:

Федор Теребенин — руководитель Курганского регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта, зять курганского сенатора Сергея Муратова — завел свой telegram-канал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, начинаю писать в Telеgram о важном. Создал свой канал, где буду публиковать актуальные новости, опровержения фейков, которые сейчас активно распространяются в Интернете. В комментариях мы с вами можем обсудить волнующие вопросы и ситуацию в регионе, стране и мире», — написал Теребенин. Пока на его канале 20 подписчиков и одна публикация, в которой Федор Теребенин рассказывает свою биографию и обещает делиться своими мыслями о большой и малой родине, жизни и быте.

В связи с запретом и блокировкой на территории России иностранных социальных сетей многие политики и общественники активизировали свои страницы в соцсети «ВКонтакте» и обзавелись собственными telegram-каналами. Как ранее писало URA.RU, Федор Теребенин стал победителем в конкурсе «Лидеры России. Политика».

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Федор Теребенин — руководитель Курганского регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта, зять курганского сенатора Сергея Муратова — завел свой telegram-канал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, начинаю писать в Telеgram о важном. Создал свой канал, где буду публиковать актуальные новости, опровержения фейков, которые сейчас активно распространяются в Интернете. В комментариях мы с вами можем обсудить волнующие вопросы и ситуацию в регионе, стране и мире», — написал Теребенин. Пока на его канале 20 подписчиков и одна публикация, в которой Федор Теребенин рассказывает свою биографию и обещает делиться своими мыслями о большой и малой родине, жизни и быте. В связи с запретом и блокировкой на территории России иностранных социальных сетей многие политики и общественники активизировали свои страницы в соцсети «ВКонтакте» и обзавелись собственными telegram-каналами. Как ранее писало URA.RU, Федор Теребенин стал победителем в конкурсе «Лидеры России. Политика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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