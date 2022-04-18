МО РФ опубликовало личные данные погибших из полка «Азов»*

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Минобороны РФ опубликовало документы, раскрывающие потери полка «Азов» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ в своем telegram-канале опубликовало личные данные погибших боевиков полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Данные раскрывают значительные потери националистов.

«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения „Азов“», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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Минобороны РФ в своем telegram-канале опубликовало личные данные погибших боевиков полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Данные раскрывают значительные потери националистов. «Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения „Азов“», — говорится в сообщении Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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