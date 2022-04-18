МО РФ опубликовало личные данные погибших из полка «Азов»*

Минобороны РФ в своем telegram-канале опубликовало личные данные погибших боевиков полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Данные раскрывают значительные потери националистов.
«Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения „Азов“», — говорится в сообщении Минобороны.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля дал президент России Владимир Путин. Президент заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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