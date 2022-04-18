В Екатеринбурге перекроют движение из-за репетиции парада

Ближайшие репетиции парада пройдут 19 и 21 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очередные репетиции парада ко Дню Победы в Екатеринбурге пройдут 19 апреля и 21 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Очередная плановая репетиция парада войск, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет во вторник, 19 апреля, а также в четверг, 21 апреля 2022 года, с 9:00 до 14:00 в районе улицы Новосибирской», — говорится в сообщение ДИП.

Водителей и пешеходов предупреждают, что в эти дни движение транспорта будет закрыто с 7:40 до 9:30 по улице Дорожной — от улицы Окраинной до улицы Городской, с 9:00 до 14:00 по улице Вторая Новосибирская (Палисадная — Окружная); по улице Зенитчиков (Палисадная — Братская), по улице Палисадной (Вторая Новосибирская- Окраинная); по улице Окраинной (Палисадная-Эскадронная); по улице Эскадронной (Окраинная — Новосибирская); по улице Новосибирской (Эскадронная — Вторая Новосибирская).

С 20 апреля начнутся ночные репетиции парада в центре Екатеринбурга. Репетиции состоятся в ночь на 21 апреля и на 28 апреля. Оба дня дороги будут не доступны с 20:00 до 4:00. Перекрывать планируют по трем главным центральным автомобильным направлениям: по проспекту Ленина (Пушкина — Хохрякова), на улице 8 Марта (Малышева — Бориса Ельцина), а также по улице Бориса Ельцина (8 Марта — Бориса Ельцина, 10).

Перекрытия также коснутся трамваев и троллейбусов. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает, что 20, 25, 27 и 29 апреля, а также 5 мая с 20:00 и до окончания движения транспорт будет ходить в объезд. То же самое коснется 7 мая — в этот день с 5:00 до 12:00 троллейбусы и трамваи также будут ходить по измененному маршруту. Информация касается таких трамваев, как № 2, 6, 10, 13, 15, 18, 26, 27 и 32, а также троллейбусов № 3, 7 и 15.

В местах проведения репетиций будут установлены временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения и изменен режим работы светофоров. Охрану общественного порядка и безопасность на репетициях обеспечат сотрудники полиции.

Ранее «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщало о перекрытии движения общественного транспорта. В Екатеринбурге перекрытия дорог, связанные с репетициями парада, стартовали с 5 апреля.

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