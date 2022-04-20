Сомнительный алкоголь появился на полках «Светофора» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области в магазине «Светофор» в Алапаевске обнаружили подозрительные флаконы с этиловым спиртом, которые продавались по 32 рубля под видом косметического лосьона. Это возмутило местных жителей, рассказали URA.RU активисты «Народного контроля».

«Местные жители возмутились тем, что в „Светофоре“ на улице Полевая, 5, продают „фунфырики“. Владельцы ничего лучше не придумали, как завезти десятки коробок с этиловым спиртом под видом косметического средства, да еще и продавать дешевле, чем в киосках», — рассказал координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

Банки со спиртом изъяли и отправили на экспертизу. Активисты добавляют, что в Тюмени торговая сеть уже давно продает продукцию в своих магазинах, но в Свердловской области «такой вариант не пройдет».

Спирт отправили на экспертизу Фото предоставлено проектом «Народный контроль»

«Фунфырики» нашли на полках «Светофора» на Полевой, 5 Фото предоставлено проектом «Народный контроль»