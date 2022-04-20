Ямальский депутат в Тюменской думе потерял в доходах

20 апреля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Доходы Ивана Вершинина по итогам 2021 года сократились вдвое Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин вдвое потерял в доходах после ухода с поста замглавы по молодежной политике в Салехарде (ЯНАО). На посту депутата он заработал чуть больше семи миллионов рублей, сообщается в документах на сайте областной думы. «Вершинин Иван Сергеевич, депутат Тюменской областной Думы. Декларированный доход за 2021 год — 7 379 475,07 рубля», — говорится в документе. По данным декларации за 2020 год, Вершинин заработал 154 968 83,3 рубля. Тогда он в Салехарде занимал должность замглавы по молодежной политике. Также у депутата и его супруги было две квартиры по 62 квадратных метра и три нежилых помещения. Сейчас семья Вершинина имеет две квартиры на 37 и 71 квадратных метра и одно нежилое помещение. Что касается других представителей ЯНАО в Тюмени, то Игорь Нак увеличил доходы до 92,2 млн, продав квартиру площадью 312 квадратных метров. В 2020 году его доходы составили более 72 миллионов рублей. Ирина Соколова заработала 25,7 млн рублей, что на четыре миллиона больше, чем в 2020 году. Сергей Корепанов за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Владимир Пушкарев заработал шесть миллионов рублей, а Денис Ващенко — около двух миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Тюменской облдумы Наталья Шевчик оказалась в 2,5 раза богаче спикера думы Сергея Корепанова. Ее доходы составили 47 миллионов рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин вдвое потерял в доходах после ухода с поста замглавы по молодежной политике в Салехарде (ЯНАО). На посту депутата он заработал чуть больше семи миллионов рублей, сообщается в документах на сайте областной думы. «Вершинин Иван Сергеевич, депутат Тюменской областной Думы. Декларированный доход за 2021 год — 7 379 475,07 рубля», — говорится в документе. По данным декларации за 2020 год, Вершинин заработал 154 968 83,3 рубля. Тогда он в Салехарде занимал должность замглавы по молодежной политике. Также у депутата и его супруги было две квартиры по 62 квадратных метра и три нежилых помещения. Сейчас семья Вершинина имеет две квартиры на 37 и 71 квадратных метра и одно нежилое помещение. Что касается других представителей ЯНАО в Тюмени, то Игорь Нак увеличил доходы до 92,2 млн, продав квартиру площадью 312 квадратных метров. В 2020 году его доходы составили более 72 миллионов рублей. Ирина Соколова заработала 25,7 млн рублей, что на четыре миллиона больше, чем в 2020 году. Сергей Корепанов за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Владимир Пушкарев заработал шесть миллионов рублей, а Денис Ващенко — около двух миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Тюменской облдумы Наталья Шевчик оказалась в 2,5 раза богаче спикера думы Сергея Корепанова. Ее доходы составили 47 миллионов рублей.