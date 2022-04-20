В свердловских магазинах резко подорожало детское питание

Кроме детского питания подорожали и молочные продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Детские овощные, ягодные и фруктовые консервы, а также сухие молочные смеси подорожали в магазинах Свердловской области за неделю с 8 по 15 апреля. По данным Свердловскстата, в цене также прибавили молоко, сметана и маргарин.

Из детского питания наибольший прирост в цене у фруктово-ягодных консервов. Они прибавили в цене 7,62% и в среднем теперь стоят 514,43 рубля за килограмм продукта. Также подорожали овощные детские консервы (+2,63, новая средняя цена — 614,02 руб/кг), сухие молочные смеси (+2,6%, 989,51 руб/кг) и мясные консервы (+1,67%, 959 руб/кг).

Кроме того, резко подорожали и молочные продукты. Стоимость сметаны выросла на 2,66% и в среднем теперь обойдется в 286 рублей за килограмм, стоимость литра стерилизованного молока (жирность от 2,5 до 3,2%) поднялась на 1,37% до 103,64 рубля. Также в свердловских магазинах подорожал маргарин на 3,15%, новая средняя цена составляет 226 рублей за кило.

Неделей ранее, с 1 по 8 апреля, сильнее всего подорожали овощи. Среди таких капуста (+16,09%, 107,96 руб/кг), свекла (+16,74%, 60,08 руб/кг), лук (+8,03%, средняя цена — 52,59 руб/кг) и морковь (+4,01%, 65,43 руб/кг). К моменту 15 апреля, специалисты Свердловскстата зафиксировали спад стоимости помидор, огурцов, капусты, бананов, а также сливочного и подсолнечного масла.