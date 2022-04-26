Националисты с «Азовстали» попытались обмануть российских военных

Националисты с «Азовстали» попытались скрытно отбуксировать танк, сообщил Дмитрий Стешин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Националисты, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных, чтобы скрытно отбуксировать танк. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

«„Азовстальские“ опять вступили в переговоры, с 15.00 наши прекратили обстрелы, стало тихо. Начали обсуждать условия сдачи и место. Сначала нацикам не понравилось место — центральная проходная, захотели другую, потом время — предложили перенести на завтра или вообще на среду. Стало понятно, что нас пытаются обмануть. С беспилотников увидели странную суету возле одного цеха — нацисты пытались буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех. К переговорам сразу же подключились стратегические бомбардировщики Ту», — написал Стешин.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.

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