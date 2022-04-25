Махонин прокомментировал рост цен: «Без духов не умрем»

26 апреля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин уверен в скорой стабилизации цен Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Губернатор Пермского края прокомментировал рост цен на различные товары, наблюдающийся в последние месяцы. По его словам, они обязательно стабилизируются. А «без духов мы не умрем», пошутил он, общаясь с журналистами. «Скачки цен — это последствия ограничений, [санкций западных стран] и ключевой ставки ЦБ, которая за 20% перевалила. Я люблю шутить, что мы не с санкциями боремся, а с процентной ставкой больше в своей деятельности, работая с тем же бизнесом. Цены будут стабилизироваться в любом случае… Я не думаю, что мы с вами умрем без духов. Будем „Красной Москвой“ [пользоваться] зато одинаково пахнуть все будем», — сказал Махонин, передает корреспондент URA.RU. По словам губернатора, России нужно «понять свои слабые места и закрыть их»: в частности, наладить собственные производства, чтобы заменить импортную продукцию. Рост цен на ряд товаров в России начался из-за санкций западных стран, которые таким образом ответили на вынужденную спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Лидеры государств, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей экономике России. Отечественные компании в ответ начали различные проекты по импортозамещению. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края прокомментировал рост цен на различные товары, наблюдающийся в последние месяцы. По его словам, они обязательно стабилизируются. А «без духов мы не умрем», пошутил он, общаясь с журналистами. «Скачки цен — это последствия ограничений, [санкций западных стран] и ключевой ставки ЦБ, которая за 20% перевалила. Я люблю шутить, что мы не с санкциями боремся, а с процентной ставкой больше в своей деятельности, работая с тем же бизнесом. Цены будут стабилизироваться в любом случае… Я не думаю, что мы с вами умрем без духов. Будем „Красной Москвой“ [пользоваться] зато одинаково пахнуть все будем», — сказал Махонин, передает корреспондент URA.RU. По словам губернатора, России нужно «понять свои слабые места и закрыть их»: в частности, наладить собственные производства, чтобы заменить импортную продукцию. Рост цен на ряд товаров в России начался из-за санкций западных стран, которые таким образом ответили на вынужденную спецоперацию РФ по демилитаризации Украины. Лидеры государств, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей экономике России. Отечественные компании в ответ начали различные проекты по импортозамещению.