Шестую волну пандемии в Челябинске ждут после майских праздников

Ирина Гехт призвала жителей не терять бдительность и сохранять меры предосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт спрогнозировала всплеск заболевания COVID в регионе после майских праздников. Об этом 27 апреля она заявила в ходе пресс-конференции.

«Большое количество людей примет участие в мероприятиях и шествиях на 1 и 9 мая. Это будет способствовать распространению коронавируса. Ожидаем в конце мая всплеск заболевания COVID», — отметила Гехт в эфире «Большой редакции», организатором которой стал ИД «Гранада Пресс».

По словам Гехт, коронавирус не победили и он останется с нами, как сезонное заболевание. При этом вирус может поражать клетки мозга и провоцировать болезнь Альцгеймера.

Первый вице-губернатор рассказала, что в регионе были случаи, когда вылечившийся от коронавируса человек умирал накануне выписки из больницы. У таких пациентов происходил сбой в системе кровообращения, возникали тромбы. Поэтому легкомысленное отношение к вирусу она назвала недопустимым.