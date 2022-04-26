26 апреля 2022

Шестую волну пандемии в Челябинске ждут после майских праздников

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт призвала жителей не терять бдительность и сохранять меры предосторожности Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт спрогнозировала всплеск заболевания COVID в регионе после майских праздников. Об этом 27 апреля она заявила в ходе пресс-конференции.

«Большое количество людей примет участие в мероприятиях и шествиях на 1 и 9 мая. Это будет способствовать распространению коронавируса. Ожидаем в конце мая всплеск заболевания COVID», — отметила Гехт в эфире «Большой редакции», организатором которой стал ИД «Гранада Пресс».

По словам Гехт, коронавирус не победили и он останется с нами, как сезонное заболевание. При этом вирус может поражать клетки мозга и провоцировать болезнь Альцгеймера.

Первый вице-губернатор рассказала, что в регионе были случаи, когда вылечившийся от коронавируса человек умирал накануне выписки из больницы. У таких пациентов происходил сбой в системе кровообращения, возникали тромбы. Поэтому легкомысленное отношение к вирусу она назвала недопустимым.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт спрогнозировала всплеск заболевания COVID в регионе после майских праздников. Об этом 27 апреля она заявила в ходе пресс-конференции. «Большое количество людей примет участие в мероприятиях и шествиях на 1 и 9 мая. Это будет способствовать распространению коронавируса. Ожидаем в конце мая всплеск заболевания COVID», — отметила Гехт в эфире «Большой редакции», организатором которой стал ИД «Гранада Пресс». По словам Гехт, коронавирус не победили и он останется с нами, как сезонное заболевание. При этом вирус может поражать клетки мозга и провоцировать болезнь Альцгеймера. Первый вице-губернатор рассказала, что в регионе были случаи, когда вылечившийся от коронавируса человек умирал накануне выписки из больницы. У таких пациентов происходил сбой в системе кровообращения, возникали тромбы. Поэтому легкомысленное отношение к вирусу она назвала недопустимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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