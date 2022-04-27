В Перми осужденной главе ТСЖ вменили новый эпизод

Председателя ТСЖ обвиняют в растрате средств жильцов дома Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми против председателя ТСЖ «Писарева 25б» возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денег жильцов. Ранее ее уже признали виновной в хищении 1,2 млн рублей, а теперь вменяют еще почти 270 тысяч, рассказали в прокуратуре.

«С августа 2021 года по февраль 2022 года в целях извлечения выгоды, она допустила образование задолженности перед организациями, выполняющими работы по ремонту и содержанию общего имущества в доме в сумме более 268 тысяч рублей, похитив вверенные ей денежные средства, поступившие в качестве оплаты собственниками помещений в доме», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ранее URA.RU рассказывало, что главу ТСЖ зовут Юлия Булатова. В марте суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. Отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Тогда ее признали виновной в хищении 1,2 млн рублей, предназначенных для оплаты услуг по вывозу мусора.