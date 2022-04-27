27 апреля 2022

В Екатеринбурге первая женщина-машинист совершила поездку

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Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь Фото:

В Свердловской области первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил». Об этом сообщили на официальном сайте Свердловской железной дороги.

«Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь. Она будет водить электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда», — говорится в сообщении.

Женщина в 2021 году прошла обучение по специальности «помощник машиниста», после чего освоила профессию «машинист электропоезда». «Ощущения непередаваемые! Думаю, что это небольшая, но важная победа!», — поделилась впечатлениями Карина. На данный момент на Свердловской железной дороге трудится 16 женщин-помощниц машинистов. Из них две девушки скоро станут машинистами.

Первая женщина-машинист на Свердловской железной дороге Карина Корчмарь
Фото:

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В Свердловской области первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил». Об этом сообщили на официальном сайте Свердловской железной дороги. «Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь. Она будет водить электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда», — говорится в сообщении. Женщина в 2021 году прошла обучение по специальности «помощник машиниста», после чего освоила профессию «машинист электропоезда». «Ощущения непередаваемые! Думаю, что это небольшая, но важная победа!», — поделилась впечатлениями Карина. На данный момент на Свердловской железной дороге трудится 16 женщин-помощниц машинистов. Из них две девушки скоро станут машинистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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