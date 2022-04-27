В Екатеринбурге первая женщина-машинист совершила поездку

28 апреля 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил». Об этом сообщили на официальном сайте Свердловской железной дороги. «Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь. Она будет водить электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда», — говорится в сообщении. Женщина в 2021 году прошла обучение по специальности «помощник машиниста», после чего освоила профессию «машинист электропоезда». «Ощущения непередаваемые! Думаю, что это небольшая, но важная победа!», — поделилась впечатлениями Карина. На данный момент на Свердловской железной дороге трудится 16 женщин-помощниц машинистов. Из них две девушки скоро станут машинистами. Первая женщина-машинист на Свердловской железной дороге Карина Корчмарь Фото: официальный сайт Свердловской железной дороги Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области первая женщина-машинист отправилась в самостоятельную поездку по маршруту «Екатеринбург — Нижний Тагил». Об этом сообщили на официальном сайте Свердловской железной дороги. «Первой свердловской женщиной-машинистом стала Карина Корчмарь. Она будет водить электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда», — говорится в сообщении. Женщина в 2021 году прошла обучение по специальности «помощник машиниста», после чего освоила профессию «машинист электропоезда». «Ощущения непередаваемые! Думаю, что это небольшая, но важная победа!», — поделилась впечатлениями Карина. На данный момент на Свердловской железной дороге трудится 16 женщин-помощниц машинистов. Из них две девушки скоро станут машинистами.